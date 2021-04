Były piłkarz Ajaksu trafi do Wisły? Aschraf El Mahdioui może zamienić Trenczyn na Kraków

Aschraf El Mahdioui jest kapitanem drużyny z Trenczyna i występuje jako defensywny pomocnik. To newralgiczna pozycja w zespole Wisły. Świetnie spisuje się na niej Patryk Plewka, ale 21-letni pomocnik został zauważony przez kluby z zagranicy i latem może odejść z Reymonta. W Krakowie nie ukrywają, że właśnie sprzedażą dwóch-trzech piłkarzy zamierzają podreperować dziurawy budżet, a za Plewkę można będzie wziąć solidne pieniądze.

Grał w Ajaksie, zagra w Wiśle?

Możliwe, że Wisłę opuści też Vullnet Basha. Klub szuka więc intensywnie następców do środka pola. Jedną z opcji może być Aschraf El Mahdioui, któremu w czerwcu wygasa kontrakt z Trenczynem i raczej nie zostanie przedłużony.

To oznacza stosunkowo niskie koszty pozyskania piłkarza, który urodził się w Amsterdamie i ma za sobą występy w Holandii. Grał w młodzieżowych drużynach DWS Amsterdam, Zeeburgii i Ajaksu Amsterdam, a następnie trafił do ADO Den Haag, skąd w lipcu 2017 roku przeniósł się do FK AS Trencin. W tym sezonie Aschraf El Mahdioui wystąpił w 20 meczach ligi słowackiej i zdobył jedną bramkę.