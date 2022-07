Były wiceminister finansów: Polska wzorem do naśladowania w Unii. Dochody budżetu z akcyzy na wyroby tytoniowe rosną, szara strefa się zwija Zbigniew Bartuś

Fakty mówią same za siebie: w Polsce szara strefa tytoniowa, mimo naporu przemytników ze Wschodu, skurczyła się do 4,9 proc., a we Francji eksplodowała i zajmuje już 30 procent rynku - mówi Paweł Cybulski, były wiceminister finansów i wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej.

Lobbyści globalnych koncernów wróżyli katastrofę, a jest sukces. Wprowadzone w Polsce od stycznia podwyżki minimalnej stawki akcyzy na papierosy oraz wieloletnie plany podnoszenia akcyzy na wszystkie wyroby tytoniowe już przynoszą pozytywne skutki dla budżetu. „Mapa akcyzowa to majstersztyk” – ocenia w rozmowie ze Strefą Biznesu Paweł Cybulski, były wiceminister finansów i wiceszef Krajowej Administracji Skarbowej. Ostrzega jednak, że zmiana dyrektywy unijnej określającej wysokości stawek akcyzy stawia przed Polską nowe wyzwania, zwłaszcza że kraje tzw. Starej Unii, jak Francja, próbują narzucić swoje rozwiązania i warunki. Tymczasem, w opinii Pawła Cybulskiego, powinny raczej brać przykład z Polski. Fakty mówią same za siebie: w Polsce szara strefa tytoniowa, mimo naporu przemytników ze Wschodu, skurczyła się do 4,9 proc., a we Francji eksplodowała i zajmuje już 30 procent rynku!