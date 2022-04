Cała Polska czeka na Igę Świątek. Numer 1 światowego tenisa zagra w Radomiu

To niezwykle rzadkie wydarzenie, by w Polsce zagrała tenisistka z absolutnego światowego topu. W latach 90. ubiegłego wieku w katowickim Spodku wystąpiła jedna z najbardziej utytułowanych tenisistek wszech czasów Martina Navratilova, ale był to tylko mecz pokazowy. Później największym wydarzeniem kobiecego tenisa nad Wisłą było spotkanie w Krakowie pomiędzy Agnieszką Radwańską i Marią Szarapową w ramach Pucharu Federacji. Teraz czeka nas wydarzenie bez precedensu - występ najlepszej tenisistki świata w najnowszym notowaniu WTA, które zostało opublikowane w poniedziałek 4 kwietnia 2022 roku.

Iga Świątek zrezygnowała z występu w rozpoczynającym się w tym tygodniu turnieju w amerykańskim Charleston, tłumacząc się kontuzją ręki, ale po kilkudniowym odpoczynku zamierza pojawić się w Radomiu.