Cały ten zgiełk. Centralny Port jest nam potrzebny

Wynika to z faktu, że szybko gonimy Zachód. Hamulcowym jest zapyziała infrastruktura. Gigantomania powiadacie? Ja widzę raczej mikromanię kiedy myślę, że przez ponad 30 lat nie zdołano połączyć autostradą dwu największych polskich miast, czyli Krakowa i Warszawy. To jest tak absurdalne, że nadaje się do księgi rekordów. Często jeździłam tą zawstydzającą szosą, gdzie aż do granicy z województwem świętokrzyskim ciężarówki, traktory i samochody osobowe pełzły wzajemnie się blokując, bo wyprzedzanie groziło kraksą. Stara droga przecinała wsie i miasteczka z uzasadnionym tam ograniczeniem prędkości do 40 a nawet 30 km. Gdyby policzyć godziny spędzone w ciągu tych lat przez miliony ludzi na tej śmiesznej drodze, mielibyśmy obraz zmarnowanego czasu, co oczywiście przekłada się na straty łatwe do przeliczenia na złotówki.

To się zmienia, powiecie, drodzy przeciwnicy CPK. Tak, to prawda. Być może już w tym roku z Krakowa do Warszawy będzie można dojechać sprawniej, drogą szybkiego ruchu. Cieszę się, ale doprawdy, jak na 34 lata ‘wolnej Polski’, to nie jest żaden wyczyn! Podobny problem mają ci wszyscy, którzy podróżują między Warszawą i Wrocławiem. A chodzi nie tylko o połączenia drogowe, lecz także kolejowe. Podróżujący pociągiem między dawną i obecną stolicą są i tak uprzywilejowani, bo do Wrocławia pociągi jadą jak przed wojną. Jakkolwiek absurdalnie to brzmi, obecny rozkład sieci transportowej w Polsce jest w dalszym ciągu dziedzictwem zaborów.