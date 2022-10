Cały ten zgiełk. Czarna seria Olafa Scholtza

Chciałam pójść do klasy z angielskim ale rodzice się nie zgodzili. Wtedy czternastolatce trudno było kwestionować rodzicielskie decyzje. Wylądowałam w klasie niemieckiej z taką awersją, że udało mi się skutecznie zapomnieć nawet to niewiele, jakie nauczyłam się w ciągu 4 lat. Najciekawsze było jednak rodzicielskie uzasadnienie. Brzmiało tak: "trzeba znać język wroga".

Jednak moje pokolenie odrzuciło odziedziczone traumy. Odetchnęliśmy przestając widzieć w Niemcach wrogów. Pojawiło się wiele wspólnych przedsięwzięć, kwitnie współpraca gospodarcza. Polacy wyzbywają się też kompleksów, bo poziom życia relatywnie szybko się zbliża. W sąsiedztwie z Niemcami widzieliśmy zaletę i szansę.

Czy te nadzieje przetrwają próbę czasu? Nie sądzę by antyniemiecka retoryka była nam potrzebna i nie chcę w nią się wpisywać. Trzeba jednak być ślepym, by nie dostrzegać, że mamy z Berlinem potężny kłopot. My i cała Unia Europejska. Od 20 lat państwa Unii akceptowały nolens volens istotną rolę Niemiec - kraju w Europie najludniejszego, a zarazem najbogatszego. Teraz zaufanie wobec Berlina ulatnia się jak para znad filiżanki gorącej herbaty. A bez zaufania liderowanie staje się wątpliwe. Zasada Primus inter pares działa dopóty, dopóki Primus się nie kompromituje.