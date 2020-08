Cały ten zgiełk. Dzień Solidarności i Wolności

A ZBOWiD, czyli Związek Bojowników o Wolność i Demokrację, był wtedy jedną z najbardziej pogardzanych organizacji, gdzie liczyło się wszystko, tylko nie realne bohaterstwo czy realne zasługi. Solidarnościowcy nie stworzyli nowego ZBOWiD-u. Pojawiło się za to inne zjawisko. Jakiś czas temu zostałam zaproszona do zorganizowanej przez Nową Konfederację dyskusji o roli działaczy pierwszej Solidarności w polskiej polityce.

Poza S. Sękowskim i B. Radziejewskim z NK głos zabrali też przedstawiciele Kultury Liberalnej i Krytyki Politycznej. Mimo szerokiego wachlarza poglądów wszyscy młodzi się zgadzali co do tego, że polska polityka [zwłaszcza dwie trzymające się w żelaznym uścisku partie] została skolonizowana przez solidarnościowców. A to nie wpływa dobrze na jej jakość. Podobnych argumentów użył ktoś wyjaśniając dlaczego ludzie młodzi pozostają obojętni wobec wezwań do protestów ulicznych.

Wedle autora dawni działacze Solidarności wynieśli z PRL odruch traktowania politycznego rywala, jak wroga, co uniemożliwia rozsądną dyskusję o sprawach istotnych i wyklucza zawieranie kompromisów będących esencją demokracji. To nie solidarnościowcy popsuli naszą demokrację. W przeciwnym razie trzeba byłoby do Solidarności zapisać np. amerykańskich Republikanów i Demokratów. Tam też wszystkie chwyty są dozwolone.