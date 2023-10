Cały ten zgiełk. Jesteśmy jak dinozaury?

Chociaż w praktyce jest z tym różnie. Na seansie przedpołudniowym dwie młode kobiety wyszły po godzinie; jedna miała włosy zielone, druga różowe; nie wyglądały na fanki prawicy. Może uznały film za zbyt ciężki lub za mało efektowny. Ja chciałam zobaczyć do końca, ale obawiam się, że już czeka na mnie zaproszenie do grupy sympatyków skamieniałych słowików. Bo trudno utożsamić się z którymkolwiek z bohaterów, pomimo dokumentalnej konwencji, w której film jest osadzony. A może właśnie z tego powodu.

Mamy też happy end. Trzech ocalonych przez aktywistów afrykańskich chłopaków znajduje gościnę w niezwykle luksusowej warszawskiej rezydencji. Ugoszczeni, beztrosko rapują wspólnie z dziećmi właściciela domu. Brak tylko napisu: ‘żyli długo i szczęśliwie’.

Zostaną w rezydencji na stałe? Trudno sobie to wyobrazić. Chcieli do Niemiec, albo do Francji. Ale ani Berlin ani Paryż na nich nie czekają. Z wsparciem Unii Europejskiej zapory na granicach zbudowały Litwa, Łotwa, Estonia, Austria i Francja. Europa negocjuje by w zamian za pieniądze i pomoc Tunezja i Libia zatrzymywały u siebie kandydatów na imigrantów. Podobny kontrakt Bruksela zawarła kilka lat temu z Turcją. Na turecki precedens powoływał się Łukaszenka, kiedy żądał rekompensat za wstrzymanie migrantów.

Płynie do Europy fala ludzi tak potężna, że zdolność ich integracji się wyczerpała. W rozmowie z Jędrzejem Słodkowskim Agnieszka Holland mówi: „Co będzie potem? Myślę, że upadek naszej cywilizacji, porównywalny z upadkiem Rzymu. "Barbarzyńcy" i tak napłyną w końcu do Europy z Południa i przemienią państwa, które dziś znamy w coś innego. Może piękniejszego i lepszego, kto wie… Po wymarciu dinozaurów ostatecznie przecież zaistniały zwierzęta równie fajne albo nawet fajniejsze od nich”.