Cały ten zgiełk. Kiszonki i Święto Niepodległości

Nie ma to nic wspólnego ze świętowaniem Niepodległości, a przecież ma znaczenie, ponieważ odzwierciedla jakąś drobinę naszej tożsamości. Nikomu o zdrowych zmysłach nie przyjdzie do głowy proponować by podobne zwyczaje zastąpiły obchody państwowego świętowania. Parady, marsze, uroczystości organizowane przez szkoły i samorządy, a także indywidualne gesty polegające choćby na wywieszeniu flagi biało-czerwonej, są sygnałem poczucia wspólnoty losu. Notabene przez długie lata słyszałam w mediach nonsensowne głosy, jakoby Polacy upamiętniali tylko smutne rocznice i świętowali wyłącznie klęski. To bzdura, bo radosnych świąt nam nie brak, a jednym z nich jest bez wątpienia Święto Niepodległości.

Skoro jednak oddaliśmy już cesarzowi, co cesarskie, powróćmy do kiszonej kapusty. Och, jak ta niewinna kapusta irytowała celebrytów, jak się jej wstydzili, jak zasłaniali nosy szukając nobilitacji w przegrzebkach i marakui. Przyznać się wśród Papkinów i Papkina afirmantów do upodobania do kiszonego barszczu, kiszonej kapusty, czy ogórków, oznaczało towarzyską dyskwalifikację.