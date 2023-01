Cały ten zgiełk. Lekcje religii w mgle niezrozumienia

Argument finansowy uważam za czystą hipokryzję. W stosunku do całości kosztów edukacji, sumy przeznaczane na katechetów, to tyle co na waciki. A niby dlaczego rodzice, którzy chcą posyłać dzieci na religię, mieliby zostać tej możliwości pozbawieni? I proszę nie mówić, że matka czy ojciec mogą dzieciaki wozić do salek katechetycznych, bo najczęściej obydwoje pracują, a tempo życia radykalnie utrudnia dodatkowe zajęcia. Oni płacą podatki i mają prawo oczekiwać, że państwo ich dzieciom zapewni kształcenie także w tej dziedzinie. Przecież finansowane są zajęcia sportowe, czy kółka zainteresowań, nie mówiąc o będących w podobnej sytuacji lekcjach plastyki, czy muzyki.

W dyskusji o religii w szkołach pomijane są najważniejsze dwa aspekty. Zapominamy, że znajomość religii i jej ‘języka’ jest konieczna do zrozumienia europejskiej kultury. Od tekstów literackich, przez malarstwo i muzykę, a nawet architekturę… Jeśli nie chcemy wychować nierozumiejących analfabetów własnej kultury, powinno nam zależeć by młodzi poznali rudymenty religii. Przypomnę, że we wstępach do podstawy programowej dla każdego etapu edukacji znajduje się następujący zapis: „W procesie kształcenia ogólnego szkoła kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.” Każdy z tych punktów może znaleźć w religii motywację i wyjaśnienie sensu.