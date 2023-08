Cały ten zgiełk. Małpki, meliny i marketing

Janusz Palikot w dalszym ciągu „robi w alkoholu”. W mediach społecznościowych po swojemu lansował wódeczki: „Mała sztuczka, wielki smak. Kieszonkowe Wyjebongo, Pomarańczowa Alternatywa i wyBUHowa zawsze są po drodze”. Kilkaset wpisów zachwalających niezwykłe walory alkoholi, które produkowali z gwiazdą TV Kubą Wojewódzkim doprowadziły w końcu do ich skazania za nielegalną reklamę trunków. "Oskarżonego Janusza Palikota uznaje się za winnego i wymierza karę 80 tys. zł grzywny. Jakuba Wojewódzkiego uznaje się za winnego i wymierza mu karę 70 tys. zł grzywny.

Autorem handlowego sukcesu jest Janusz Palikot, były polityk, alkoholowy przedsiębiorca i członek Rady Muzeum Sztuki Współczesnej (MOCAK). Któż nie pamięta, jak zadawał w Sejmie landszatfowego szyku różowymi marynarkami? Szybko dorobił się audytorium i grona zauroczonych fanów. W poniedziałki gościł u Moniki Olejnik, ozdabiał swą podobizną pierwsze strony gazet. Wcale nie Andrzej Lepper, tylko właśnie Palikot wprowadził język chama na polityczne salony. Miał protoplastę w osobie Urbana i godnych siebie następców. Gdyby go nie było, nie byłoby Marty Lempart takiej, jaką znamy.

Tomasza Czechowskiego uznaje się za winnego i wymierza mu karę 70 tys. zł grzywny". Jednak kilka dni później okazało się, że wyrok nieważny, bo coś tam… To przypomina, że jakiś czas temu poseł - biznesmen pominął w oświadczeniu majątkowym samolot, dwa auta, 10 tys. zł udziałów w Polmos Investment i 100 udziałów w spółce Księgarnia na Wiejskiej, a także informację, że jest członkiem zarządu Fundacji Res Publica. I co? Śledztwo umorzono, a w uzasadnieniu mogliśmy przeczytać, że „nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych pana posła wynikają z filozoficznego wykształcenia i stosunku do wartości materialnych”.