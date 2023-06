Cały ten zgiełk. Matthias Warnig przynosił słoneczniki

„ Warszawa lekceważona w Paryżu i Berlinie i świadoma że Bruksela nie ma nic do powiedzenia, zwraca się o pomoc do Waszyngtonu. USA w 2019 nakładają sankcje na Nord Stream2 i firmy współpracujące, co blokuje bliską ukończenia inwestycję. Lecz Matthias Warnig nie jest człowiekiem, który się poddaje. Pięknego sierpniowego dnia 2020 pojawia się w siedzibie władz landu. W Meklemburgii- Pomorzu Przednim kończy bieg NS2, a Gazprom finansuje wszystko: od klubów piłkarskich po festiwale muzyki. Warnig ma bukiet słoneczników i pomysł na instytucję publiczną, która zakończy prace przy NS2. Zakłada, że Amerykanie nie odważą się zaatakować publicznej fundacji niemieckiej.

Cała Europa zapłaciła za decyzje podjęte w tak zadziwiający sposób. Kiedy 24 lutego 2022 Putin rzuca wojska na Ukrainę Niemcy są w 50% uzależnione od rosyjskiego gazu, a sprzedane wcześniej Gazpromowi magazyny gazu puste, bo przed inwazją były opróżniane. Parlament Europejski żąda embarga na import z Rosji ale wpierw trzeba uzupełnić zapasy. Wg Eurostatu między styczniem a sierpniem 2022 import węglowodorów z Rosji do Europy wzrósł o 60% w porównaniu z rokiem poprzednim. To straszna wiedza: zanim Europa

uwolniła się od gazowej zależności, przez 6 miesięcy finansowała rosyjską wojnę przeciw Ukrainie sumą 800 milionów euro każdego dnia. Oto rezultat działań Matthiasa Warniga i Gerharda Schrödera.”

Co do fundacji, o której mowa, w sierpniu 2022 w Meklemburgii powstała komisja śledcza mająca wyjaśnić transfery finansów. Pracuje do dziś. Tylko jakoś pechowo dokumenty przepadły bez śladu. Zaginęły w Urzędzie Skarbowym, a według magazynu Focus urzędniczka spaliła je w kominku. Szefująca landowi Manuela Schwesig pojęcia nie ma, co mogło się stać.

Ale jednak Aleksander Prochanow się mylił pisząc: „Putin jest gazowym patriarchą. Jego wolą powstała od Atlantyku do Pacyfiku cywilizacja rosyjskiego gazu. Gdy zmarszczy brew, cena rośnie, a europejskie fabryki wstrzymują pracę. Podniesie drugą brew i ceny spadają a Europa dziękuje Bogu i rosyjskiemu patriarsze.”