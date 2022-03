Cały ten zgiełk. Mentalne mapy Putina

Stale ktoś ogłasza, że Putin oszalał. Szkodliwe bajdurzenie. Prezydent Rosji działa racjonalnie choć wedle innej racjonalności, niż nasza. Bo ludzie myślą wedle map mentalnych charakterystycznych dla kultury w jakiej funkcjonują. Deklaracje, sposób myślenia i argumenty Putina są identyczne z opiniami Puszkina. Tego samego, o którym uczą się dzieci w polskich szkołach, ponieważ był wielkim poetą i "przyjacielem Mickiewicza".

Zachwyt Puszkina nad stwierdzeniem, że Litwini/Polacy są Rosjanami, tylko o tym nie wiedzą, powraca echem w słowach Putina, że Ukraińcy są Rosjanami, tylko nie chcą tego uznać... U Puszkina i Putina to samo przekonanie, że interesy Rosji wymagają podbicia innych nacji, bez względu na cenę. Oto garść cytatów.

Po wybuchu powstania listopadowego Puszkin pisał do córki księcia Kutuzowa: "Jestem wstrząśnięty wieścią o polskim powstaniu. Nasi odwieczni wrogowie zostaną ostatecznie zniszczeni i nic z poczynań Aleksandra nie zostanie, ponieważ były niezgodne z rzeczywistymi interesami Rosji". I dalej: "Czy pani zna słowa feldmarszałka, pani taty? Podczas wejścia do Wilna Polacy rzucili się do jego nóg. Wstańcie, powiedział, pamiętajcie, że jesteście Rosjanami" (!)