Cały ten zgiełk. Milion rekrutów: demografia ma znaczenie Liliana Sonik

Jeśli ktoś jeszcze drzemie albo zajmuje się byle czym, to pora się obudzić i zacząć przyglądać światu z uwagą. Bowiem historia się rozpędziła i sytuacja zmienia z dnia na dzień. Ukraińcy prą do przodu. W niezwyciężoność rosyjskiej armii nie wierzy już nikt. Jest kompletnie odarta z prestiżu. Nawet Xi Jinping patrzy na Putina ze słabo maskowaną pogardą. Reagując na sukcesy Ukrainy Berlin przenicowuje swoją politykę zagraniczną i podsuwa nogę do podkucia twierdząc, że cuda na stepach są dziełem niemieckiej broni, a kanclerz Scholtz postuluje włączenie Niemiec do grona stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Putin zaś ogłasza brankę miliona rezerwistów łącznie z seniorami.