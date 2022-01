Cały ten zgiełk. Mów cichym głosem i noś wielki kij. O cesarzu Yongle i jego eunuchu

Dziesięcioletniego eunucha Zheng He przydzielono do służby cesarskiego syna. Chłopiec uczył się sztuki wojennej biorąc przez lata udział w ekspedycjach wojskowych. Z pewnością się wyróżnił gdy jego pan skutecznie - i krwawo - wywalczył sukcesję. Nowy cesarz Yongle brał rewanż na życiu: urodził się bowiem znacznie przed czasem, a jego matkę, koreańską konkubinę, zamęczono na torturach za to, że nie donosiła ciąży.

Zaraz po przejęciu władzy nowy cesarz mianował Zheng He admirałem floty. W ciągu 3 lat -technologiczny majstersztyk - zbudowano 317 statków, w tym 62 giganty przekraczające 120 metrów długości.

Pierwsza z 7 morskich wypraw admirała Zhen He rozpoczęła się 11 lipca 1405 roku (5 lat przed bitwą pod Grunwaldem). Zaokrętowano 28 tysięcy ludzi, którzy mieli podporządkować Chinom porty, szlaki morskie i ustanowić reguły handlu. Cesarz Yongle i eunuch Zhen He użyli metody, którą 5 wieków później zastosuje Teodor Roosevelt wysyłając w świat „Wielką Białą Flotę” by zademonstrować potęgę Ameryki. Prezydent USA tłumaczył, że zainspirowało go afrykańskie przysłowie: „Mów cichym głosem i noś duży kij, a zajdziesz daleko. Ściemniał, bo takiego przysłowia nie ma ale określenie ‘dyplomacja Wielkiego Kija’ do dziś funkcjonuje.