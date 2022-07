Cały ten zgiełk. Mówiące rośliny

Patrzyłam na płonące na Ukrainie łany pszenicy i ogarnęła mnie jakaś pierwotna zgroza. Nieznane wcześniej uczucie wychynęło chyba z zamkniętego w podświadomości odcisku pamięci minionych pokoleń. Filmik pokazywał ogrom horyzontu ogarniętego płomieniem wywołanym przez wraże bomby. Niszczenie dojrzewającego zboża przeraża, bo zwiastuje głód. I łamie tabu.

Moja mama mówiła, że roślinom należy się szacunek, bo nas leczą, karmią i zachwycają. Rozmawiała z roślinami, a była osobą w najwyższym stopniu zrównoważoną. Uprzedzała nawet kwiatki, że będzie wycierać ich liście z kurzu, a one rosły jak szalone. Intuicyjnie czuła to, co teraz znajduje naukowe dowody.

Naukowcy z Katedry Genetyki Roślin SGGW już w 2010 roku wykazali, że rośliny posiadają swój język bazujący na wysyłaniu i odbieraniu sygnałów elektrochemicznych. Liść przesyła informację do łodygi, a korzeń do szczytu drzewa. Profesor Stanisław Karpiński twierdzi, że zapach lasu też jest swego rodzaju mową: za pomocą związków chemicznych rośliny sygnalizują, że żyją w grupie. Wytwarzają też skomplikowane systemy ostrzegawcze. W efekcie pewne rośliny uprzedzone np. o pożarze lasu, przyspieszają metabolizm, magazynują wodę i w kilka godzin tworzą nasiona, aby zwiększyć swe szanse przetrwania.