Cały ten zgiełk. Nadchodzi nowa era. Felieton Liliany Sonik

Obserwujemy skuteczną emancypację państw niedawno zaliczanych do Trzeciego Świata, które Putin usiłuje skrzyknąć i przeciwstawić Ameryce i Europie. Najbardziej dynamiczne nazywano w roku 2001 BRICS - skrót od Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Południowa Afryka. Ostatnie lata zweryfikowały niektóre ambicje. Pogrążona w wojnie Rosja zbiedniała i utraciła szacunek, problemy ma Brazylia, a Afryka Południowa wlecze się w ogonie. Ale Indie i Chiny prą do przodu omijając rafy. Centrum świata przemieszcza się do Azji. Dynamice gospodarczej towarzyszy ekspansja naukowa i kulturowa.

Nowym zjawiskiem jest potęga korporacji działających w obszarze gospodarki cyfrowej i nowych technologii. Ich dochody i wpływy znacznie przewyższają zasoby finansowe i polityczne większości państw. Nigdy jeszcze żaden bank, żadna firma, nie osiągnęły podobnej pozycji; nawet Brytyjska Kompania Wschodnioindyjska nie miała zasięgu globalnego.

W demokracji opartej na prawie jest niemal niemożliwe regulowanie tej ekspansji. Co innego w Chinach. Kiedy Jack Ma - multimiliarder i twórca Alibaby Group, Ali Express, Taobao.com i Alipay - skrytykował politykę władz, musiał w pośpiechu porzucić interesy w Państwie Środka. U nas to szczęśliwie niemożliwe. Jednakże nie mamy wpływu na to, jaką przyszłość szykują dla nas potentaci nowych technologii. Zresztą w tej chwili sztuczna inteligencja (AI) rozwija się „jak chce” - uczy sama i sama wybiera kierunki rozwoju. To fascynuje i przeraża. Elon Musk ostrzega, że AI jest większym zagrożeniem niż bomba atomowa.