Cały ten zgiełk. Niebezpieczne opioidy. Już pół miliona ofiar. Tylko w Stanach

To nie jest opowieść o krwawych mafiosach, dilerach i ponurych ćpunach z dzielnic nędzy. To historia milionów dobrze funkcjonujących w społeczeństwie ludzi, którzy nigdy nie brali narkotyków. Po prostu, któregoś dnia dopadł ich ból i poszli do lekarza, a ten przepisał im wydawałoby się banalny środek przeciwbólowy. Od razu mogli wrócić do pracy. Samopoczucie też się poprawia. I bardzo szybko okazuje się, że nie można przestać.

Obraziliby się, gdyby nazwać ich narkomanami. Przecież zaopatrują się w oficjalnych aptekach, a nie w spelunach. Są zadbani, zamożni, pracują, aż… przedawkują. Zresztą ten ładny obrazek szybko się degraduje. Kiedy organizm domaga się coraz większej ilości, medykamenty stają się za drogie i przerzucają się na tańszą heroinę. I szybko idą na dno.

Tylko w 2021 roku w Stanach Zjednoczonych 108 tysięcy ludzi przedawkowało opioidy. To oznacza, że co 5 minut umierał tam ktoś uzależniony od leków. W Europie Zachodniej ofiar jest mniej lecz trend identyczny: głównym powodem śmierci osób uzależnionych jest obecnie przedawkowanie leków przeciwbólowych kupowanych na receptę. Najwięcej umiera młodych, między 15 a 39 rokiem życia. Skala jest tak niepokojąca, że mówi się o swego rodzaju epidemii. A nawet epidemii globalnej. Amerykanie twierdzą, że w ciągu ostatnich 20 lat z powodu uzależnienia od opioidów w USA zmarło pół miliona ludzi. Jakby z powierzchni ziemi zniknął Gdańsk, czy Poznań.