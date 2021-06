Cały ten zgiełk. Ocenzurowane zmarszczki

Wpierw znana dziennikarka zapytała niewinnie: „Winslet pokazuje pomarszczoną twarz? Co ty mówisz?” A potem było tylko gorzej: „Piszesz o pomarszczonej twarzy, o ciele z nadwagą? Nie każda kobieta, która nie nosi rozmiaru 36 ma od razu nadwagę!” Wściekłych uwag było mnóstwo i nawet uwagi utrzymane w zabawnym tonie wyrażały ostrą dezaprobatę. Zacytuję fragment argumentacyjnego ping-ponga, żeby Państwa trochę rozbawić: „No tak... Dobiegająca pięćdziesiątki kobieta ma twarz pomarszczoną, wszystko już obwisłe, jest zgrzybiała i powinna się kłaść do trumny” – napisał jeden z internautów. Odpowiada kulturalna pani: „Tylko koniecznie wzmocnionej, no bo wiecie, nadwaga!” Ktoś podbił: „ I szczelnej, żeby się próchno nie sypało”. I jeszcze: „Była już staruszką. Dobiegała pięćdziesiątki.” „Dobiegała? Ledwo dociągnęła! ” I kolejny komentarz: „Z nadwagą? A odrostów nie zauważyłeś”.

Pozostawmy minione epoki na boku. Żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. Wprawdzie nie zmieniło się to, że zmarszczki w wieku 50 lat są nieuniknione (choć jeszcze dyskretne), ale naszej dobie nic z tych zmarszczek nie wynika. Kompletnie nic. Kobiety pięćdziesięcioletnie przeżywają swój najlepszy czas. Jeszcze się nic nie psuje w maszynerii, zdrowie dopisuje, dzieci już odchowały, a rodzice funkcjonują bez pomocy.. Właśnie wtedy jest najpiękniej. I to widać! Widać atrakcyjność, jaką kobietom daje samodzielność emocjonalna, intelektualna i finansowa.

Po co zatem negować oczywistość, skoro koń, jaki jest, każdy widzi? Opisałam tę internetową dyskusję, ponieważ pokazuje ona więcej, niż się wydaje. Kiedy podśmiewamy się z pojawiających się absurdów politycznej poprawności, nie dostrzegamy, że sami coraz częściej stosujemy tę metodę. Negujemy rzeczywistość nie po to by dotrzeć do sedna spraw, ale po to by dać wyraz emocjom. Post-prawda nie dotyczy tylko polityki; powoli przenika całe obszary życia i osądów. Od realiów ważniejsze stały się emocje.