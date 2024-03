Cały ten zgiełk. Plaga cierpiętnictwa

W przestrzeni publicznej - jawnie lub podprogowo - pojawia się przekaz o nieodwołalności katastrofy. Wszędzie czyhać miałby koszmar. Mężczyźni-potwory biją i gwałcą; jakaś aktywistka tłumaczy, że co roku w Polsce gwałconych jest kilkaset tysięcy (!) kobiet. Szkoła ukazywana jest jako miejsce opresji i znęcania się nad indywidualnością nieszczęsnych uczniów. Jeszcze straszliwsze cierpienia generuje rodzina. Kościół składa się z pazernych pedofili.

Żadnej władzy nie można ufać nawet na tyle, co brudu za paznokciem. Historii Polski nie warto się uczyć, bo to tylko zakłamane pasmo zbrodni i głupoty. Lekarze i prawnicy to samo zło - sprzedajni i niekompetentni. Dzieci lepiej nie mieć, bo drogo kosztują i rujnują ciało matki: obwisłe piersi, rozstępy i nadwaga. Nie mówiąc o tym, że każdy dodatkowy homo sapiens to źródło śladu węglowego będącego śmiertelnym zagrożeniem dla Planety.