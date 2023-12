Cały ten zgiełk. Po 13 grudnia utraciliśmy 70 tysięcy wysoko wykwalifikowanych specjalistów

O wielu następstwach stanu wojennego nie myślimy. W miarę upływu czasu indywidualne blizny tracą wyrazistość, zwłaszcza że poszkodowanych ubywa, bo po prostu umierają. Za to do dziś - jako naród - odczuwamy brak ludzi, których stan wojenny z Polski wyrzucił. A wyjechało niemal półtora miliona Polaków.

Wśród nich – jak wyliczył prof. Stefan Nowak - 47 tysięcy inżynierów, trzy i pół tysiąca lekarzy, prawie pięć tysięcy ekonomistów. Słów brak, by nazwać, to czego dopuściły się władze PRL. Bo emigrację tę władze zaplanowały. Prof. Andrzej Friszke przypomina, że zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego generał Jaruzelski w Sejmie wezwał działaczy Solidarności do wyjazdu. Realizacją zajmowała się bezpieka. Jednych namawiano łagodnie, innym grożono więzieniem i szantażowano, byle tylko wyjechali z kraju. Od marca do 10 czerwca, czyli w ciągu zaledwie 3 miesięcy, wnioski o paszport złożyło aż 574 internowanych.