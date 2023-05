Cały ten zgiełk. Portret młodych

Co wcale nie znaczy, że „prawicowa bańka” może być zachwycona. Młodzi Polacy wcale nie są bezalternatywnie konserwatywni. Sądzę, że raport powinni starannie przestudiować wszyscy zainteresowani mapą mentalną młodego pokolenia. Np. nauczyciele akademiccy, księża, wychowawcy i generalnie ludzie ciekawi świata… O politykach nie wspominam, bo z pewnością macherzy od politycznego pijaru już kombinują, co z tym fantem zrobić, a nawet widzieliśmy pierwsze tego efekty.

Badanie dotyczyło wyłącznie osób w wieku od 18 do 30 lat. Jest ich ponad 4,5 miliona, co stanowi 15% dorosłej populacji Polski. Sporo, ale mniej niż byśmy chcieli, ponieważ znacznie więcej, bo aż 25% dorosłych Polaków przekroczyło 60 lat.

Przejdźmy do głównych - i budzących największe zdumienie - danych. Otóż niemal 86% młodych popiera wzrost wydatków na obronność. Zapewne odpowiedzi byłyby inne, gdyby nie wojna w Ukrainie. Tym niemniej, powszechność przekonania o potrzebie zbrojeń daje do myślenia.

Niemal 83% młodych Polaków nie chce byśmy porzucili złotówkę i przeszli na euro. To tak dużo, że nie może być mowy o pomyłce. Są komentatorzy, którzy uważają, że niechęć do euro jest wynikiem „ciemnoty” i zacofania. Moim zdaniem ludzie w wieku 18-30 lat podróżują po Europie (jedni za pracą, inni dla przyjemności) i rozumieją, że magia euro nie działa automatycznie. Jeśli przyjdzie czas dogodniejszy dla zmiany waluty, młodzi to szybko zauważą.