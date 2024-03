Cały ten zgiełk. Słowo przed wyborami. Trzeba działać, bo utracimy nasze miasta. Staną się obce i nieprzyjazne

Każda miejscowość ma inne potrzeby i nad każdą wiszą inne zagrożenia. Odłóżmy na bok sprawy oczywiste. Np. drogi bez dziur, proste chodniki, sprawnie działające wodociągi, komunikację publiczną, usuwanie śmieci, szkoły i przedszkola itp., itd. Trzeba stałego wysiłku, żeby to funkcjonowało. Wszystko, co słabo jest nadzorowane, co nie jest nieustannie poprawiane, tworzy problemy. Życie jest dziś tak szybkie i wymagające, że chaos staje się dla mieszkańców czymś nie do zniesienia.

Ale poprawna infrastruktura to tylko podstawa, na której rozwijają się charakter i ambicje miejscowości. Zatem wszyscy musimy wiedzieć, w którą zmierzamy stronę. Bo możliwości jest mnóstwo, niektóre na kursie kolizyjnym, inne prowadzące w ślepą uliczkę, albo po prostu nierealne, fantasmagoryczne.

Niech się nad propozycjami głowią kandydaci do władz samorządu. Ja chcę zwrócić uwagę na problem, o którym mówię i piszę od lat. Dłużej już gadać nie można, tylko trzeba działać, bo nasze miasta utracimy. Po prostu je utracimy. Staną się obce i nieprzyjazne.