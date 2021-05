Cały ten zgiełk. Spuść zło z łańcucha a ogarnie was mrok

Trzeba bić na alarm: nie badamy się i nie leczymy, a przecież rak nie wziął sobie urlopu na czas pandemii. Skutki mogą być tragiczne

- Na raka trzonu macicy w województwie małopolskim zapada 746 kobiet rocznie, co plasuje nasze województwo na niechlubnym drugim miejscu zaraz po Śląsku. W przypadku raka szyjki macicy mamy 294 zachorowania i również zajmujemy dramatycznie wysoką drugą lokatę. Jeszcze gorzej wygląda to, gdy przyjrzymy się wskaźnikom umieralności. Rak trzonu macicy odpowiada u nas aż za 4,9 proc. zgonów kobiet. To jest o jedną czwartą więcej niż wynosi średnia dla Polski! Przeżywalność Polek wynosiła tu przed pandemią 78 proc., gdy średnia dla Unii Europejskiej przekracza 90 procent. Czyli jesteśmy daleko w tyle jako kraj. A w Małopolsce te wyniki są jeszcze o 25 proc. gorsze niż w pozostałej części Polski – ostrzega JOANNA SZYMAN, prezes spółki NEO Hospital prowadzącej w Krakowie Szpital na Klinach. Cała rozmowa do wysłuchania i obejrzenia na wideo w „Barometrze Bartusia”.