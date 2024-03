Cały ten zgiełk. Talleyrand i powaga państwa

Mówił, że „mowa służy do ukrycia myśli”. Ale ostrzegał: „kłamstwo jest rzeczą tak smakowitą, że nie wolno go nadużywać.” Wiedział bowiem, że „groźniejszą od oszczerstwa bronią jest prawda.” Jemu też przypisuje się autorstwo stwierdzenia bezlitośnie recenzującego polityczne działania: „To gorzej niż zbrodnia – to błąd.”

Wrogowie nazywali go kulawym diabłem. Talleyrand urodził się bowiem ze stopą końsko-szpotawą, wadą stosunkowo częstą, którą dzisiaj bez problemu leczy się operacyjnie. Jednak nie w XVIII wieku. Mimo specjalnych butów (przechowywanych do dziś w imponującym château de Valençay) książę utykał. Tym bardziej celebrował piękno, a z każdego obszaru życia czynił instrument osiągania celów. Uczty przez niego wydawane przeszły do historii francuskiej gastronomii traktowanej jako sztuka wykwintu. Wyrafinowanie podniebienia i umysłu musiało iść w parze. Kiedyś w jego obecności ktoś jednym haustem wychylił kieliszek koniaku. I dostał reprymendę: „szanowny panie – syknął Talleyrand - tak nie wolno pić dobrego koniaku. Bierzemy kieliszek pełną dłonią, żeby trunek nabrał odpowiedniej temperatury, a potem okrężnym ruchem delikatnie kołyszemy by uwolnić bukiet. Dopiero