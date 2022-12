Cały ten zgiełk. To nie pucz operetkowy

Jak to interpretować? Mówi się o operetkowych puczystach. Jednak precyzja działania służb świadczy o starannej i długotrwałej obserwacji ”Obywateli Rzeszy”. Służby niemieckiego państwa dowiodły swej sprawności. Tu i ówdzie pokazały się jednak złośliwe uwagi, że aresztowania nastąpiły w momencie, kiedy media bez litości wskazywały na rozczarowujący bilans roku rządów kanclerza Scholtza.

Nawet jeśli teoria o stymulowaniu takich koincydencji jest teorią spiskową, to dzisiaj polityka obfituje w takie zagrywki. Zupełnie inny charakter mają głosy o ‘niemieckiej duszy’, która co jakiś czas produkuje - znajdujące wyznawców - fantasmagorie mocy i wielkości. Tym bardziej, że pojawiają się wątpliwości co do słuszności tezy o spisku skrajnej prawicy. I tak ekspert ds. terroryzmu Paul Neumann w wywiadzie dla Redaktionsnetzwerk stwierdził, że „prawicowy ekstremizm stanowi obecnie największe zagrożenie terrorystyczne w Niemczech”, ale dodał, że wśród szacowanych na 21 tysięcy Obywateli Rzeszy prawicowi ekstremiści stanowią 5%. Czyli mniej więcej podobny odsetek, jak w całości społeczeństwa.