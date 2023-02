Cały ten zgiełk. Toniemy w śmieciach, a cena ich wywozu stale rośnie. Niech się producenci ogarną

Całe szczęście, że to obligatoryjna dyrektywa europejska. Gdyby przepisy te zgłosiła którakolwiek z polskich partii, wrzask podniósłby się aż do nieba. Bo nowe regulacje bez wątpienia utrudnią życie wielu firmom, a nawet zwykłym ludziom. Przyzwyczailiśmy się do plastikowych widelców i talerzyków, których nie trzeba myć i suszyć, nie tłuką się, a po imprezie lądują w koszu na śmieci. I tu jest pies pogrzebany.

Bo plastiki nie są zdrowe, a niektóre są bardzo niezdrowe. W dodatku często nie są utylizowane w sposób zgodny z zasadami. Żeby to zauważyć wystarczy wybrać się do dowolnego lasu. Ale najgorzej jest w morzach. Każdego roku do oceanów idzie 8 milionów ton plastiku. Jakby co minutę (!) lądowała w oceanie pełna śmieciarka. Giną ryby i bezkręgowce. Mikrocząsteczki plastiku dostają się do ich organizmów, a potem też człowieka.