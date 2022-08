Cały ten zgiełk. W MNK epoka, która trwała mniej niż 20 lat

Oczywiście zobaczymy w MNK płótna znakomitych malarzy, choć w skromnych proporcjach; tylko Stryjeńskiej mamy kilka prac. Jest sprowadzony z Muzeum Śląskiego świetny autoportret Witkacego, są Strzemiński, Stern, Cybis, Zak, Makowski i wielu innych. Jest też rzeźba: Kobro, Dunikowski i inni. Malarstwo i rzeźba budują obraz epoki - bo jednak kusi aby krótkie 20 lat międzywojnia nazwać epoką. Gdy Polska wybuchła niepodległością, artyści poczuli się nareszcie zwolnieni z obowiązków patriotycznych. Antoni Słonimski deklaruje, że zrzuca „z ramion płaszcz Konrada. A Jan Lechoń w ‘Herostratesie’ tęskni do normalności:

„Czy­li to bę­dzie w So­fii, czy też w Wa­szyng­to­nie.

Od egip­skich pi­ra­mid do śnie­gów To­bol­ska

Na ty­sią­cz­ne się wior­sty roz­sia­dła nam Pol­ska,

Pa­pu­ga wszyst­kich lu­dów - w cier­nio­wej ko­ro­nie. […]

Jeżeli gdzieś na Starym pokaże się Mieście

I utkwi w was Kiliński swe oczy zielone,

Zabijcie go! – A trupa zawleczcie na stronę

I tylko wieść mi o tym radosną przynieście.



Ja nie chcę nic innego, niech jeno mi płacze

Jesiennych wiatrów gędźba w półnagich badylach;

A latem niech się słońce przegląda w motylach,

A wiosną – niechaj wiosnę, nie Polskę zobaczę.



Bo w nocy spać nie mogę i we dnie się trudzę

Myślami, co mi w serce wrastają zwątpieniem,

I chciałbym raz zobaczyć, gdy przeszłość wyżeniem,

Czy wszystko w pył rozkruszę, czy... Polskę obudzę.”