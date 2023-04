Cały ten zgiełk. Węzeł gordyjski

Od dekad wygrywa swą skutecznością przemysłowa produkcja rolna. Małe rodzinne gospodarstwa rolne nie są wstanie produkować równie tanio, co ogromne holdingi używające setek ton nawozów, herbicydów i pestycydów. Metody eksploatacji przemysłowej wprowadzano, kiedy jeszcze słabo był znany wpływ nadmiaru chemii na nasze zdrowie. A teraz, gdy szkodliwość wielu chemicznych środków ochrony roślin jest znana, właścicielom gigantycznych ferm trudno się przekwalifikować. Bo to drogo kosztuje, a lata rabunkowej eksploatacji wyjałowiły do szczętu glebę i zmieniły jej strukturę. W zasadzie powinno się takie tereny przez wiele lat ugorować, co nie wchodzi w grę z przyczyn ekonomicznych. Trzeba zatem wpuszczać w nią coraz więcej stymulantów. Chodzi już tylko o to, żeby stosować najbezpieczniejsze w ilości uznanej za dopuszczalną.

Pod naciskiem społeczników i organizacji konsumenckich Unia Europejska wprowadziła restrykcje i zalecenia. Ambitne „zielone plany” pozostają jednak w sporej części na papierze. Np. analizy czereśni prowadzone w 2011 i w 2019 roku wykazały wzrost zanieczyszczenia pestycydami o 152 proc.. Najgorsze wyniki miały czereśnie hiszpańskie i greckie. Nie znam danych z Polski, bo trudno do nich dotrzeć, ale nic nie wskazuje by „made in Poland” jakimś cudownym sposobem gwarantowało nam rewelacyjną ekologicznie jakość owoców. Zresztą nawet mniejsze gospodarstwa też sięgają po pestycydy, ponieważ pojawiły się nieznane wcześniej szkodniki i choroby roślin. Jednym słowem, jeśli ma być tanio i poza naturalnym sezonem, to tylko z chemią.