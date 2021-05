Cały ten zgiełk. Więcej zabawy, mniej prawdy i mniej zobowiązań

Awantura wokół Kossakówki. Nowy pawilon w ogrodzie i o Kossakach jak najmniej? [ZDJĘCIA]

W wykupionej przez miasto - za 4,5 mln zł w 2019 r. - z rąk prywatnych Kossakówce ma powstać nowe muzeum. Za jego koncepcję odpowiada Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK, nowy opiekun Kossakówki. Jak się jednak okazuje, wizja tego miejsca, przedstawiana przez dyrektorkę MOCAK-u, jest kompletnie inna niż społeczne oczekiwania. - Ze względu na wielkie kontrowersje i odejście od pierwotnego planu stworzenia w Kossakówce muzeum rodziny Kossaków złożyłem dzisiaj projekt rezolucji do prezydenta - poinformował w piątek radny Michał Drewnicki (PiS), wiceprzewodniczący rady miasta. Rezolucja zawiera apel o stworzenie w dworku przy placu Kossaka muzeum rodzinny Kossaków, a także o to, by instytucją odpowiedzialną za jego organizację i prowadzenie było Muzeum Krakowa. Poproszona przez nas o komentarz dyrektorka MOCAK-u Maria Anna Potocka zapewnia teraz: - Ależ chcę zrobić miejsce poświęcone rodzinie Kossaków! Niesłusznie zarzuca mi się, że nie cenię ich dorobku.