Cały ten zgiełk. Zaślepienie i korupcja

Korupcję rozumie, jak Machiavelli. Wcale nie chodzi tylko o łapówki. Korupcja to przedkładanie interesów partykularnych (własnych lub grupy osób) nad dobrem wspólnym i zanik odpowiedzialności za państwo. W efekcie niszczy wolność polityczną i stawia ludzi w stan poddaństwa. Niekoniecznie polega na złamaniu prawa. Jest przede wszystkim kwestią polityczną. Pojawia się gdy rządzącym brakuje virtù, czyli cnoty odwagi, męstwa i skuteczności.

Glucksmann dowodzi, że Putin od lat toczy bezpardonową wojnę z Europą. „Nasza słabość była zaproszeniem do ataku, nasze tchórzostwo zachętą do podboju” […] Jak to ujął Lenin: ‘kapitaliści sprzedadzą nam sznur, na którym ich powiesimy’. Od przeszło 20 lat europejscy przywódcy sprzedawali wrogom naszej demokracji łańcuchy by ci mogli nas zniewolić. Tę historię korupcji i zdrady chcę tu opowiedzieć.”

I opowiada. W książce gęstej od faktów. O niektórych czytamy po raz pierwszy, inne obiły się nam o uszy, lecz zostały uznane za akcydentalne – bez większego znaczenia. Dopiero zebranie ich w jednym miejscu przeraża.