Cały ten zgiełk. Zostaw świat za sobą, ale coś zatrzymaj

Myślę o filmie robiąc porządki przed remontem. Nie jakieś tam omiecenie z kurzu, tylko dokładny przegląd zawartości pokoju połączony z selekcją wszystkiego, zwłaszcza papierów i książek. Jest ich za dużo. Sporo pójdzie na makulaturę, jak ponad 30 grubych i cieńszych opracowań dotyczących gazu łupkowego – z czasów gdy w Parlamencie Europejskim toczył się bój z projektem całkowitego zakazu takiej eksploatacji. Po latach okazało się, że niewidzialnym aktorem budującym histeryczny lęk przed gazem z łupków były służby Putina. Dziś wiemy, że gaz by się przydał lecz opasłe analizy pójdą do kosza. Podobny los spotka wiele książek o ekologii. Problem oczywiście nie zniknął, ale stan wiedzy, a co za tym idzie też opinie, szybko ewoluują.

Świat, do którego przywykliśmy zwija się i składa, jak domek z kart. Film jest raczej thrillerem psychologicznym, niż kinem akcji; ambicją reżysera Sama Esmaila jest diagnoza zagrożeń i naszych lęków. Cywilizacyjny kolaps nawiązuje do medycznego znaczenia słowa: „nagła, poważna niewydolność krążenia, spowodowana spadkiem objętości serca lub zmniejszeniem objętości krwi…”

Trudniej zdecydować o przyszłości książek o sztuce. Jakość fotografii w spłowiałych albumach kompletnie nie pasuje do dzisiejszych oczekiwań. A rewelacyjnie szczegółowe francuskojęzyczne opracowania z czasów gdy pracowałam nad „Wielkimi malarzami” leżą bezwładnie na półkach. Do monografii też sięgam rzadko. Jest przecież tyle informacji w internecie… Tylko co to za informacje? Za teksty wartościowe coraz częściej trzeba płacić, a te darmowe lepiej weryfikować, bo internetowa wiedza miesza się z plotką i bzdurą. Po zastanowieniu zostawiam większość tytułów.