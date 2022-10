Cały ten zgiełk. Żyje się coraz trudniej i bardziej nerwowo

Nie tylko przez wojnę wszystko to staje pod znakiem zapytania. Rozwój nigdy nie jest stałą wznoszącą, dzieje się skokami, a zawirowania są nieuchronne, jednak obecne przekroczyły akceptowalną skalę. We wszystkich niemal obszarach. Weźmy kwestie ekologiczne. Na świecie w każdej sekundzie (!) jest wylewane 190 m3 betonu. Proszę sobie przemnożyć przez minuty, godziny, dni i lata. Powierzchnia „żywa” ziemi kurczy się w szybkim tempie. A plastik? Cenny, bo nie reaguje z wodą ani powietrzem. Ale czas zmienia go w niewidzialny, bezwonny proch, który osadza się w płucach, w lodowcach, w dżungli. Utylizacja śmieci staje się coraz droższa. Przez dekady bogate kraje eksportowały śmieci do Azji i Afryki, (a nawet do Polski) ale Chiny powiedziały stop, a Europa środkowa ma śmieci własne i też nie chce cudzych.