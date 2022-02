Cavaliada 2022. Krzysztof Ludwiczak na ogierze Cros Blue zwycięzcą Dużej Rundy w Tauron Arenie Kraków [ZDJĘCIA]

- Największą trudnością była intensywność tego parkuru, bo nie było czasu na odpoczynek - tłumaczył Krzysztof Ludwiczak (cytat za oficjalną stroną Cavaliady). - Cros Blue jest koniem bardzo specyficznym, on bardzo chciałby skoczyć wszystkie przeszkody za jednym zamachem. Znamy się od wielu lat, więc jestem do tego przyzwyczajony. Myślę, że z boku wygląda to groźniej, niż ja czuję tam na górze. Skakał bardzo dobrze, prowadził się jak zwykle, udało się odnieść sukces. Jesteśmy w dobrej formie, jutro spróbuję trochę „ochłodzić” jego głowę, wrócić do normalności, a w niedzielę postaramy się pokazać z jak najlepszej strony.