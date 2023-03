Cavaliada Tour, czyli wspaniali jeźdźcy i piękne konie na parkurze w Tauron Arenie Kraków ZDJĘCIA Krzysztof Kawa

Przeżyjmy to jeszcze raz! W niedzielę w Krakowie zakończył się cykl Cavaliada Tour. O przebiegu czterodniowej imprezy informowaliśmy na bieżąco, a teraz czas, by wrócić do najpiękniejszych wrażeń, oglądając zdjęcia z zawodów w Tauron Arenie Kraków. Zaglądnijcie do galerii, by poznać bohaterów wydarzenia.