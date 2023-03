Cavaliada Tour w Krakowie: Sandra Sysojeva wygrała Dressage Tour w ujeżdżaniu

Reprezentantka KS Centurion wygrała każdy z ośmiu konkursów cyklu.

- To był nasz najlepszy wynik w konkursie Freestyle. Muzykę do przejazdu przygotowywałam sama dla mojego poprzedniego konia i zajęło mi to bardzo dużo czasu. Myślę, że świetnie pasuje także do konia Found Boy. Jestem bardzo zadowolona ze zwycięstwa, ale nie chodzi tylko o wygraną. Mogę także zobaczyć efekty mojej pracy z koniem i treningów – i wygląda na to, że pracujemy w dobrym kierunku – zwycięstwa są wynikiem treningów – mówiła amazonka.

Miejsce drugie zarówno w konkursie, jak i w całym cyklu zajęła amazonka Varsovia Dressage Club – Luiza Rutkowska na Furst Apachino, a na najniższym stopniu podium stanęła reprezentantka Karkonoskiego Klubu Jeździeckiego – Martyna Bańska, która dosiadała konia Monsoon P.

Wyniki: https://livejumping.com/ap/event/7301/competitions.