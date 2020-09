Centra handlowe apelują do rządu o jasny nakaz używania maseczek. Na Zachodzie za brak maseczki grożą słone kary. Polskie prawo jest wadliwe

Za niezastosowanie się do obowiązku zasłaniania ust i nosa grożą kary grzywny. W Polsce jest to mandat w wysokości 500 zł, choć sprawa może również zostać przekazana do sanepidu, który może nałożyć nawet 30 tys. zł kary administracyjnej. We Francji grozi mandat w wysokości 135 euro. w Hiszpanii - 100 euro, w Portugalii między 120 a 350 euro.

W Irlandii maksymalna wysokość mandatu za nienoszenie maseczki wynosi 2,5 tys. euro, a w przypadku rażących naruszeń przepisów można pójść na 6 miesięcy do więzienia. We Włoszech kary mają charakter regionalny. W rejonie Mediolanu za nienoszenie maseczki grozi do 400 euro kary, a np. w Kampanii już do 1000 euro.

W Berlinie wysokość mandatu za niedostosowanie się do przepisów to od minimum 50 do nawet 500 euro dla „recydywistów”, w Nadrenii Północnej-Westfalii jest to 150 euro.