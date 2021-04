Centrum Kłaja zmieni się nie do poznania. Powstanie atrakcyjny park. Ruszają prace [WIZUALIZACJE]

Zielona enklawa rekreacji powstanie w sąsiedztwie siedziby Urzędu Gminy. Na ten cel zagospodarowany zostanie teren mający ok. 30 arów, czyli obecna wielka łąka w rejonie ośrodka zdrowia.

- W ramach projektu wybudowana zostanie zadaszona letnia scena wraz z zapleczem, gdzie będą odbywać się koncerty oraz różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Powstaną także: sanitariaty, fontanna, statua żubra, alejki spacerowe oraz urządzania do rekreacji – stoły do gry w ping ponga oraz w szachy. Najmłodszych mieszkańców gminy z pewnością ucieszą urządzenia na placu do zabaw oraz renowacja zabytkowego tramwaju, użytkowanego dotychczas wyłącznie sezonowo – podaje Urząd Gminy w Kłaju.