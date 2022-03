"Ceny benzyny będą nadal spadać". Ropa tanieje w obawie przed kolejną falą pandemii koronawirusa w Chinach i spowolnieniem gospodarki

Coraz więcej analityków i inwestorów wierzy, że Ukraina przy wsparciu Zachodu może odeprzeć agresję Rosji, albo że wobec beznadziejnych postępów rosyjskiej armii dojdzie wkrótce do jakiegoś porozumienia. Równocześnie nasila się niepokój związany z pojawieniem się nowych ognisk pandemii koronawirusa w Chinach. Tamtejsze władze reagują na to twardymi lockdownami, co może doprowadzić do ponownego spowolnienia drugiej gospodarki globu, a co za tym idzie - zmniejszenia jej zapotrzebowania na ropę.