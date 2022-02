Ceny mieszkań w Krakowie. Najdrożej na Starym Mieście. Ale są dzielnice z lokalami tańszymi o 4,5 tys. zł za metr kw. Gdzie? Nowy ranking

Wedle najświeższych analiz Expandera i Rentier.io, za 30-metrową kawalerkę w Krakowie trzeba zapłacić blisko 400 tys. zł, a za średniej wielkości mieszkanie (60-65 m kw.) – ok. 700 tys. zł. Ofertowe stawki za metr kwadratowy małych mieszkań poszybowały mocno powyżej 12 tys. zł, a w przypadku dużych lokali przebiły granicę 11 tys. zł. Oznacza to wzrost rok do roku o 15 - 16 procent. Co więcej, w nowym roku dynamika cen wcale nie wyhamowała, bo lokali jest wciąż zbyt mało w stosunku do potrzeb, czy raczej – zainteresowania inwestorów, którzy ciągle widzą w nieruchomościach dobre zabezpieczenie swoich oszczędności.