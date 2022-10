Ceny w Krakowie. Chleb już po 10 zł i może mocno zdrożeć. Krakowscy piekarze cierpią z powodu cen gazu i apelują do rządu o interwencję

Cena chleba była w poprzednich latach bardzo stabilna – jeszcze do jesieni 2020 r. wynosiła ok. 5,50 zł za kilogram w porządnych rodzinnych piekarniach i poniżej 4 zł za kilogram w sieciach marketów. Od zeszłego roku pieczywo jednak drożeje z powodu skokowych podwyżek cen mąki, paliwa i energii. W tym roku ten wzrost przyspieszył i średnia cena kilograma pszenno-żytniego chleba z rodzinnych piekarni w Krakowie przekroczyła 10 zł, zaś w marketach – 7 złotych (coraz rzadziej natrafimy na ceny rzędu 4 zł, a częściej zdarzają się te bliższe 10 zł). Ogromny wpływ na to mają dwa czynniki: ceny gazu i inflacja skłaniająca pracowników do żądania podwyżek płac.

Jerzy Buczek z jednej z najstarszych i najbardziej cenionych firm piekarniczych i cukierniczych w Krakowie i Małopolsce wspomina, że niegdyś wszystkie piekarnie miały ceramiczne piece węglowe, ale pół wieku temu zaczęły je – z wielu przyczyn (wymogi sanepidu, wygoda, koszty, ekologia) - wymieniać na gazowe i dziś w tej branży zdecydowanie dominuje gaz ziemny. – W latach 90. Właściwie wszystkie piekarnie działające w obrębie Krakowa przeszły na zasilanie gazem – mówi Jerzy Buczek.