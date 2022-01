Cezary Kaźmierczak: "Nic nie zastąpi reformy systemu emerytalnego". Nasza debata o zmianach podatkowych i Polskim Ładzie

Co czeka przedsiębiorców w nowym roku? Przed nami Polski Ład. Mnóstwo zmian, resort finansów uruchomił infolinię i serwis internetowy.

Absolutny chaos. Z przykrością muszę stwierdzić, że to najgorsza ustawa ws. zmian podatków, jaka powstała w ogóle po 1989 roku.

Aż tak źle Pan ocenia pakiet zmian, który wszedł w życie od 1 stycznia?

Tak, ponieważ przede wszystkim zmiany są zupełnie niejasne dla podatników. W zasadzie nikt ich nie rozumie - przedsiębiorcy jeszcze nie wiedzą, jakie zapłacą obciążenia, biura księgowe łamią sobie głowy nad nowymi przepisy. Nie mam wątpliwości, że w 2022 roku będzie z Polskim Ładem sporo problemów. Już nie wspominam o spodziewanej liczbie sporów z urzędnikami… Polska wymaga w końcu prostego systemu podatkowego, który stanie się czytelny, jasny, zrozumiały dla wszystkich.

A teraz konkrety: kwota wolna od podatku wzrośnie do 30 tys. złotych, nie zmieniona od dwóch dekad. Do końca 2016 roku osiągała poziom 3091 zł i była niezmienna od 2009 roku. Potem za rządów Beaty Szydło zwiększoną ją do 8 tys. złotych.