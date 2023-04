Charsznica. Kolarski brevet na dwóch dystansach. Nie wszyscy dojechali

Start i metę brevetu zlokalizowano w hali sportowej w Charsznicy. Cykliści jechali przez Chodów, Kozłów, Żarnowiec i Tczycę. Stamtąd uczestnicy krótszego dystansu 50 km wracali na metę, a pozostali przez Swojczany jechali do Wolbromia, by następnie znaleźć się w Pilicy, Ogrodzieńcu, Kluczach, Bolesławiu, Bukownie, Krzeszowicach, Ojcowie, Sułoszowej, Trzyciążu, Szreniawie i znów w Charsznicy.

Choć przewyższenie wynosiło aż 2100 metrów, pierwszy uczestnik – Mariusz Cukierski z Krakowa – pokonał 200 km w ciągu sześciu godzin i czterech minut. Ostatni uczestnik dojechał do mety 35 minut przed obowiązującym limitem czasowym. Dwie osoby nie ukończyły brevetu z powodu awarii rowerów.

Wydarzenie nie było wyścigiem, a każdy uczestnik bez względu na dystans, musiał się zmieścić w limicie czasowym 13,5 godziny. Nagrodami były pamiątkowe medale oraz certyfikat ukończenia. Dodatkowo dla osób, które pokonywały 200 km, była to pierwsza z czterech wymaganych kwalifikacji do super-brevetu organizowanego w sierpniu we Francji na dystansie 1230 km.