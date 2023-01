Charsznica. Kości w studzience kanalizacyjnej. Mogą być ludzkie

Z naszych informacji wynika, że kości znalazł pracownik Urzędu Gminy w Charsznicy, zajmujący się sprawami gospodarki komunalnej. Działo się to podczas interwencji spowodowanej zatkaną kanalizacją w miejscowym Domu Pomocy Społecznej. W trakcie prac na terenie prywatnej posesji (dawna paszarnia), przez którą przechodzi kanalizacja, w studzience znaleziono kości.

W tej chwili nie wiadomo jeszcze na pewno, czy są to kości ludzkie. Na miejsce jadą prokurator, technik i i biegły lekarz, który ustali pochodzenie szczątków. Istnieje natomiast podejrzenia, że jeżeli są to kości ludzkie, to mogą należeć do osoby, która wiele lat temu zaginęła i do dzisiaj nie została odnaleziona.