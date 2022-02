Charytatywne walentynki z Fundacją Anny Dymnej „Mimo Wszystko”

– Walentynkowy kiermasz będzie drugim już wydarzeniem organizowanym przez wolontariuszy Fundacji w Galerii Bronowice. Podczas poprzedniego otrzymaliśmy wiele ciepłych słów i wsparcia. To pokazuje, że nasze działania mają sens. Po dwóch pandemicznych latach, w których nasze spotkania były ograniczone, kiermasz jest jeszcze bardziej potrzebny. Dobrze jest wracać do sprawdzonych form w nowych odsłonach. Obecne wydarzenie będzie możliwością wyjścia do szerszego grona osób. Dzięki temu, że wszystko odbywa się w centrum handlowym, możemy opowiedzieć o naszych działaniach całkiem nowym odbiorcom i spotkać ludzi o gorących sercach