Chcą uczcić pamięć Macieja Miechowity. Zbliża się 500. rocznica jego śmierci

Wybitny historyk i autor pierwszej drukowanej kroniki polskiej. Lekarz i autor pierwszej polskiej drukowanej książki medycznej poświęconej epidemii. Do tego ośmiokrotny rektor Akademii Krakowskiej. To tylko część ogronego dorobku Macieja Karpigi, zwanego Miechowitą.

Wprawdzie do rocznicy jego śmierci, która przypada 8 września 2023 roku, pozostało jeszcze prawie 1,5 roku, ale w Miechowie już zaczęły się przygotowania do godnego uczczenia tego faktu. Propozycje wydarzeń, które mogłyby zostać wówczas zorganizowane, padły podczas spotkania w magistracie, w którym obok samorządowców wzięli udział naukowcy reprezentujący Uniwersytet Jagielloński i Muzeum UJ, księża, szefowie lokalnych instytucji związanych z historią i kulturą.

Mowa była m. in. o wystawie przygotowanej w Muzeum Ziemi Miechowskiej we współpracy z Muzeum UJ, konferencji popularno-naukowej, konkursie dla uczniów itp. Zapadła też decyzja, że przewodniczącym Komitetu Obchodów będzie prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk z Instytutu Religioznawstwa UJ oraz podpisano wniosek do marszałka Sejmu RP o ustanowienie roku 2023 Rokiem Macieja Miechowity.