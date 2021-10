Chcę wiedzieć. Miłość nie wyklucza

Gdy kilka lat temu na Bliskim Wschodzie powstało Państwo Islamskie, wiele młodych kobiet, często pochodzących z tzw. dobrych domów uciekło do Syrii i Iraku, by tam, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wyjść za mąż za bojowników islamskich i rodzić im synów - przyszłych bojowników Allaha. Radykalny islam dla wielu z nich stał się symbolem kontestacji wobec zepsutego świata Zachodu a bojownicy za wiarę uosabiali prawdziwych mężczyzn, o których coraz trudniej na ulicach Berlina, Paryża czy Londynu. Męscy, przystojni o wyrazistych poglądach w kontrze do świata skolonizowanego przez tzw. metroseksualnych chłopców - wrażliwych i skłonnych do empatii, skupionych na własnej cielesności. Co z tego, że bojownicy ISIS przejawiali nierzadko skłonności do okrucieństwa, jeśli byli sexy, bardziej niż mili chłopcy na hulajnogach.

Rzym upadł zdaniem Petera Heathera, autora epokowego dzieła “Upadek Cesarstwa Rzymskiego” nie dlatego, że był niewydolny militarnie czy gospodarczo, lecz gdy radykalnie zmieniła się sytuacja geopolityczna, gdy nadeszli barbarzyńcy niosący obce języki i obyczaje. Na ich czele szli wojownicy, a ci, co oczywiste, byli płci męskiej. Wojna wciąż to głównie męskie zajęcie. Wystarczy obejrzeć zdjęcia z polsko-białoruskiej granicy. To mężczyźni a nie kobiety ani dzieci niszczą zasieki i przedzierają się do UE.