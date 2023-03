Cheerleaderki spod Krakowa powołane do kadry narodowej. Jadą na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych

- Przygotowanie zawodniczek do Mistrzostw Świata to nie tylko ostatnie miesiące pracy nad choreografią, którą pokażemy. To przede wszystkim bagaż ich wcześniejszego doświadczenia w tym sporcie. Pracowały na tę chwilę od wielu sezonów. Wiktoria jest jedną z pierwszych zawodniczek trenujących w Unique. Ula i Julka rozpoczynały swoją przygodę z cheerleadingiem w innym klubie, ale po przeprowadzce w nasze strony, dołączyły do nas - mówi Lidia Stefańska, prezeska Klubu Sportowego Unique.

Mistrzostwa Świata Cheerleaders – to najważniejsza impreza sportowa w tej dyscyplinie, która od 2016 roku jest uznawana za dyscyplinę olimpijską. Polskę będą reprezentować zawodniczki spod Krakowa, pokazując jak łączy się gimnastykę, akrobatykę i taniec.

Długie godziny ćwiczeń przyniosły sukces. Trzy cheerleaderki z gminy Kocmyrzów-Luborzyca trenujące w tutejszym Klubie Sportowym Unique: Urszula Papka, Wiktoria Doniec i Julia Czajor wraz ze swoją trenerką i założycielką klubu Lidią Stefańską polecą do USA już 17 kwietnia 2023 r.

Podkreśla, że zawodniczki powołane do kadry narodowej mają ogromne doświadczenie w cheerleadingu, a do tego same są świetnymi trenerami.

- Od lat pod moją opieką przygotowywały młodsze dziewczyny do startu w turniejach. Teraz samodzielnie prowadzą zajęcia z młodszymi grupami – mówi.

Mistrzostwa Świata zostaną rozegrane w ESPN Wide World of Sports® Complex, który mieści się w Diseny Worldzie w Orlando. Wiktoria Doniec i Julia Czajor zatańczą w kategorii Duety Senior Freestyle Pom. Startuje w niej ok. 20 reprezentacji z całego świata. Urszula Papka jest autorką choreografii do tańca, który zostanie zaprezentowany w Orlando, a jednocześnie jest zmienniczką.