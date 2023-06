Cheerleaderki spod Krakowa reprezentują Polskę na Mistrzostwach Europy. Dziewczyny z gminy Kocmyrzów-Luborzyca jadą do Werony

- Nasza droga do tego startu trwa ponad trzy lata. Zdobycie powołania to jedno, a przygotowanie do tak prestiżowego startu to zupełnie inna historia. Z każdym sezonem pracowaliśmy coraz ambitniej. Sięgamy po wsparcie nowych specjalistów i uczymy się wychodzić ze swojej strefy komfortu. Czasami trzeba dokonać radykalnych zmian w choreografii czy technice aby dopasować każdy element. To wymaga zarówno kreatywnych trenerów jak i bardzo doświadczonych tancerzy. Mamy to - mówi Lidia Stefańska, główna trenerka dziewczyn z klubu Unique Cheerleaders.