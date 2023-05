Chodnik w Brzoskwini budzi kontrowersje. Po skargach mieszkańców gmina odpowiada po raz drugi i wyjaśnia wątpliwości

Tak ma być także w przypadku chodnika w Brzoskwini w przysiółku Krzemionki. Inwestycja jest zgłaszana do realizacji, ale od lat nie ma efektu tych działań. Po interwencjach mieszkańców "Dziennik Polski" pisał o potrzebie budowy około 400 metrów chodnika. To dlatego, że poboczem tej ruchliwej drogi powiatowej do przystanku chodzą przede wszystkim dzieci dojeżdżające do szkół i osoby starsze idące do autobusu.

Pytaliśmy wówczas o możliwości realizacji zadania w powiecie i w gminie Zabierzów. Z powiatu otrzymaliśmy informacje, że gmina wnioskowała o to zadanie i że nie jest realizowane ze względu na ograniczone możliwości finansowe. Otrzymaliśmy też informację, że w połowie 2023 roku powiat i gmina mają do tematu powrócić.

Natomiast na odpowiedź gminy czekaliśmy dwa tygodnie i także otrzymaliśmy od sekretarza gminy Bartosza Barańskiego potwierdzenie, że gmina wnioskuje do powiatu o chodnik, ale zadanie jest powiatowe i wójt nie wie, czy powiat bierze pod uwagę jego budowę.