Choroba nie poczeka! Skorzystaj z programu Profilaktyka 40 PLUS. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci za każdego pacjenta!

W sondażu przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinia, co czwarty pytany Polak stwierdził, że nie wie, czy w jego wieku są zalecane jakieś badania profilaktyczne. Co dziesiąty przyznał, że nie zamierza pojawiać się w placówce medycznej, by profilaktycznie sprawdzić stan zdrowia. Wśród tych, którzy nie mają takich planów, dominują 40-latkowie. Tymczasem to właśnie w okolicach 40. urodzin znacząco rośnie ryzyko m.in. chorób serca i naczyń.

Profilaktyka 40 PLUS - szansa na bezpłatne badanie

Tylko w Małopolsce na nadciśnienie tętnicze leczy się blisko 400 tys. osób, na miażdżycę ponad 30 tys. pacjentów. U kolejnych mieszkańców naszego regionu choroba już się rozwija, choć ci jeszcze o tym nie wiedzą, bo od dawna nie odwiedzali gabinetów lekarzy.

Dla wszystkich tych, którzy dotychczas unikali regularnych „przeglądów” swoich organizmów, szansą, by zrobić pierwszy krok do zdrowia jest rządowy program „Profilaktyka 40 PLUS”. W ramach niego osoby po 40. roku życia mogą wykonać pakiet bezpłatnych badań diagnostycznych, dobranych do indywidualnych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych.